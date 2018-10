„Frieden durch Recht“ ist das Motto für die Arbeit unserer Vereinigung

Die wichtigsten Neuigkeiten finden Sie hier, sämtliche vor kurzem eingestellten Beiträge hier , Beiträge von IALANA- und Beiratsmitgliedern hier . Für den direkten Zugriff auf Infos nutzen Sie bitte neben dem Hauptmenü die Suchfunktion .

Einladung zur öffentlichen Veranstaltung der IALANA

„ Chemiewaffen-Einsätze in Syrien –



Aufklärung der Fakten und völkerrechtliche Konsequenzen“

Humboldt Universität,



Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Hauptgebäude, Raum 2094

Am 23.11.2018 von 19:30-21:30 Uhr

IALANA aktuell August 2018

mit einem Überblick über unsere Aktivitäten der letzten Wochen

weiterlesen: https://www.ialana.info/?na=v&nk=38826-24448cf395&id=32

Das Buch zu den Whistleblowerpreisträgern von 2017

ist am 21.Juni 2018 erschienen und jetzt im Handel erhältlich.

Hier der Flyer des Verlags mit Bestellformular als pdf

Wir finanzieren unsere Arbeit fast ausschließlich aus Spenden

Wir haben unsere Budgetansätze in der Vergangenheit durch die Vielfalt unserer Aktionen meist überschritten. Wir können die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre fortsetzen, sie sogar noch ausweiten. Wir haben die Kompetenz, das Wissen, das Personal, auch das Know how: